diario as beiras
ArganilCIM Região de CoimbraGóisLousãOliveira do HospitalPampilhosa da Serra

Primeiros balanços apontam para mais de 26 mil hectares ardidos em cinco concelhos da Região de Coimbra

27 de agosto às 08 h59
0 comentário(s)
DR

O mês de agosto trouxe, novamente, o flagelo dos incêndios até ao distrito de Coimbra. Entre os dias 13 e 26 de agosto, Arganil, Góis, Lousã, Oliveira do Hospital e Pampilhosa da Serra enfrentaram de perto as chamas, com várias localidades a passarem novamente por um drama vivido no trágico ano de 2017.

O incêndio que começou no Piódão, Arganil, a 13 de agosto, fustigou também os concelhos de Pampilhosa da Serra e Oliveira do Hospital (no distrito de Coimbra), Seia (Guarda), Castelo Branco, Fundão e Covilhã (no distrito de Castelo Branco).

Este é já o maior incêndio de sempre em Portugal tendo consumido, segundo dados do Sistema de Gestão de Informação de Incêndios Florestais (SGIF), 64.451 hectares. A área ardida é a maior desde que há registo, ultrapassando os 53 mil hectares do fogo de outubro de 2017 que começou em Vilarinho, no concelho da Lousã.

Olhando para os primeiros balanços, este incêndio consumiu 11.800 hectares só no município de Arganil, número que representa, de acordo com a autarquia, “aproximadamente 40% da área total do concelho”.

Pampilhosa da Serra foi o segundo concelho, no distrito de Coimbra, mais afetado pelo incêndio do Piódão. De acordo com uma primeira estimativa da autarquia serrana, terão sido destruídos cerca de sete mil hectares. A gravidade da situação forçou a autarquia a cancelar o programa das Festas do Concelho, após o segundo dia (tinha cinco dias de atividades).

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 27/08/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Emanuel Pereira

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

27 de agosto

Incêndios: Arganil levanta prejuízos nas freguesias afetadas até 08 de setembro
27 de agosto

Investigador Carlos Oliveira é o candidato do Chega em Oliveira do Hospital
27 de agosto

Coimbra: Carolina e Leonor têm as notas mais altas da UC e do IPC
27 de agosto

Incêndios: Primeiro-ministro no parlamento para debate sobre coordenação do combate aos fogos

Arganil

ArganilRegião Centro
27 de agosto às 12h29

Incêndios: Arganil levanta prejuízos nas freguesias afetadas até 08 de setembro

0 comentário(s)
ArganilRegião Centro
27 de agosto às 09h02

Arganil: Ministra promete medidas imediatas após “maior incêndio de sempre em Portugal”

0 comentário(s)
ArganilCIM Região de CoimbraGóisLousãOliveira do HospitalPampilhosa da Serra
27 de agosto às 08h59

Primeiros balanços apontam para mais de 26 mil hectares ardidos em cinco concelhos da Região de Coimbra

0 comentário(s)

CIM Região de Coimbra

ArganilCIM Região de CoimbraGóisLousãOliveira do HospitalPampilhosa da Serra
27 de agosto às 08h59

Primeiros balanços apontam para mais de 26 mil hectares ardidos em cinco concelhos da Região de Coimbra

0 comentário(s)
CIM Região de Coimbra
20 de agosto às 20h00

65 incêndios ao fim da tarde de hoje, mas há cinco mais preocupantes

0 comentário(s)
ArganilCIM Região de Coimbra
20 de agosto às 08h50

Arganil tem mais de 11 800 hectares de área ardida

0 comentário(s)

Góis

ArganilCIM Região de CoimbraGóisLousãOliveira do HospitalPampilhosa da Serra
27 de agosto às 08h59

Primeiros balanços apontam para mais de 26 mil hectares ardidos em cinco concelhos da Região de Coimbra

0 comentário(s)
GóisRegião Centro
25 de agosto às 16h28

Incêndios: Maternidade de folhosas e um rebanho apontam o futuro na Aigra Nova, em Góis

0 comentário(s)
ArganilGóisOliveira do HospitalTábua
25 de agosto às 10h28

GIAV da Beira Serra apoiou 57 vítimas de violência doméstica em 12 meses

0 comentário(s)

Lousã

ArganilCIM Região de CoimbraGóisLousãOliveira do HospitalPampilhosa da Serra
27 de agosto às 08h59

Primeiros balanços apontam para mais de 26 mil hectares ardidos em cinco concelhos da Região de Coimbra

0 comentário(s)
LousãRegião Centro
25 de agosto às 15h48

Incêndios: Na Lousã, fogo contornou bosque que António Carlos cuida há 24 anos

1 comentário(s)
LousãPampilhosa da SerraRegião Centro
25 de agosto às 14h18

Incêndios: Casa da Índia promove campanha e entrega bens a bombeiros

0 comentário(s)

Oliveira do Hospital

2025 autárquicasOliveira do HospitalRegião Centro
27 de agosto às 09h54

Investigador Carlos Oliveira é o candidato do Chega em Oliveira do Hospital

0 comentário(s)
ArganilCIM Região de CoimbraGóisLousãOliveira do HospitalPampilhosa da Serra
27 de agosto às 08h59

Primeiros balanços apontam para mais de 26 mil hectares ardidos em cinco concelhos da Região de Coimbra

0 comentário(s)
Oliveira do HospitalRegião Centro
25 de agosto às 16h39

Incêndios: Chamas “bateram à porta” de agricultor de Oliveira do Hospital pela segunda vez

0 comentário(s)

Pampilhosa da Serra

ArganilCIM Região de CoimbraGóisLousãOliveira do HospitalPampilhosa da Serra
27 de agosto às 08h59

Primeiros balanços apontam para mais de 26 mil hectares ardidos em cinco concelhos da Região de Coimbra

0 comentário(s)
Pampilhosa da SerraRegião Centro
26 de agosto às 17h02

Incêndios: Pampilhosa da Serra devolve fatura da água em 19 aldeias afetadas

0 comentário(s)
LousãPampilhosa da SerraRegião Centro
25 de agosto às 14h18

Incêndios: Casa da Índia promove campanha e entrega bens a bombeiros

0 comentário(s)