Lousã

Tony Carreira, Matias Damásio, Ivandro e Rebeca animam São João da Lousã

28 de maio de 2026 às 08 h30
São esperadas milhares de pessoas no São João | Fotografia: DR
Daniel Filipe Pereira
Autor
Daniel Filipe Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

As Festas de São João da Lousã 2026 realizam-se, entre os dias 18 e 24 de junho, no Parque Municipal de Exposições. Tony Carreira (24), Matias Damásio (20) e Ivandro (19) são os cabeças de cartaz

Diogo Mendes – Fados (18), Ivandro (19), Matias Damásio (20), Quinta do Bill + Filarmónicas do concelho (21), Rebeca (22), Banda Anarkia (23) e Tony Carreira (24) são os principais nomes do cartaz das Festas de São João da Lousã 2026 que acontecem, de 18 a 24 de junho, no Parque Municipal de Exposições – Mário Soares, mas que se espalha por várias artérias da vila.

Mountain Valley (19), Posto Médico (20), Ramiro Simões (21), El3ment Band (22) e Sei (24) completam o programa musical.

O dia 23 será dedicado a alguns dos momentos mais tradicionais e identitários das festas, com as Marchas Sanjoaninas e os arraiais populares.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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