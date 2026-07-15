Lousã com operação de 429 mil euros para remoção de material lenhoso

A Câmara da Lousã vai avançar com uma operação, com orçamento de 429 mil euros, que prevê remover material lenhoso afetado pela tempestade Kristin, entre outras intervenções no perímetro florestal do concelho.

A Operação Integrada de Gestão Paisagem (OIGP) 2.0, criada no âmbito dos apoios do Governo às áreas florestais afetadas pela tempestade que assolou sobretudo a região Centro no início do ano, tem uma delimitação de área na Lousã de cerca de 12.943 hectares, integrando 7.319 hectares de área florestal, afirmou o município, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

A operação, além de prever a remoção e transporte de árvores tombadas pela tempestade, prevê a gestão de biomassa residual, “a criação ou reforço de parques temporários de armazenamento de material lenhoso, ações de controlo fitossanitário de emergência e o restabelecimento de acessibilidades, nomeadamente ao nível da rede viária florestal”, aclarou.

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