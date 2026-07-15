LousãRegião Metropolitana de Coimbra

Lousã com operação de 429 mil euros para remoção de material lenhoso

15 de julho de 2026 às 17 h04
Fotografia: DR
JGA / Lusa
Autor
JGA / Lusa
JGA / Lusa
Autor
JGA / Lusa

A Câmara da Lousã vai avançar com uma operação, com orçamento de 429 mil euros, que prevê remover material lenhoso afetado pela tempestade Kristin, entre outras intervenções no perímetro florestal do concelho.

A Operação Integrada de Gestão Paisagem (OIGP) 2.0, criada no âmbito dos apoios do Governo às áreas florestais afetadas pela tempestade que assolou sobretudo a região Centro no início do ano, tem uma delimitação de área na Lousã de cerca de 12.943 hectares, integrando 7.319 hectares de área florestal, afirmou o município, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

A operação, além de prever a remoção e transporte de árvores tombadas pela tempestade, prevê a gestão de biomassa residual, “a criação ou reforço de parques temporários de armazenamento de material lenhoso, ações de controlo fitossanitário de emergência e o restabelecimento de acessibilidades, nomeadamente ao nível da rede viária florestal”, aclarou.

Adira aqui ao canal do WhatsApp DIÁRIO AS BEIRAS

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

15 de julho

Futebol: Nuno Pedro é novo treinador do O. Hospital
15 de julho

Dispositivo alternativo às máscaras cirúrgicas vence concurso em Coimbra
15 de julho

Lousã com operação de 429 mil euros para remoção de material lenhoso
15 de julho

Faleceu o padre Fernando Pascoal

Lousã

Lousã com operação de 429 mil euros para remoção de material lenhoso

Antiga procuradora coordenadora de Leiria e de Coimbra diz que não fez desaparecer processo

Parque de Biomassa abriu em Foz de Arouce

Região Metropolitana de Coimbra

Lousã com operação de 429 mil euros para remoção de material lenhoso

Região de Coimbra não divulga índice de regularidade dos primeiros meses da Busway

Antiga estrada sobre a Casa dos Repuxos em Conímbriga alvo de escavações