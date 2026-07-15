Coimbra

Dispositivo alternativo às máscaras cirúrgicas vence concurso em Coimbra

15 de julho de 2026 às 17 h57
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MYME / Lusa
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Um projeto de dispositivo médico alternativo às máscaras cirúrgicas, que visa diminuir o impacto da poluição do ar nas vias respiratórias, venceu o Concurso Regional Poliempreende na Escola Superior de Enfermagem da Universidade de Coimbra (ESEUC).

O projeto de pequeno equipamento nasal reutilizável, que utiliza nanotecnologia, “permite não só filtrar o ar em ambientes poluídos, assegurando maior bem-estar ao utilizador, como ainda melhorar o desempenho de atletas durante a prática de exercício físico”, afirma a ESEUC, numa nota enviada hoje à agência Lusa.

O projeto foi idealizado pelos estudantes Pedro Duarte, Diogo Silva, Beatriz Ferreira, Leonor Borges e Maria Inês Pires, que este ano terminam a licenciatura em Enfermagem na ESEUC, com tutoria da professora Anabela Salgueiro.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

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