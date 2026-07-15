Coimbra

Índice de regularidade dos SMTUC cai quase 6% em 2025

15 de julho de 2026 às 15 h35
O índice de regularidade foi de 90,7% em 2025 | Fotografia: Arquivo
JGA / Lusa
Autor
JGA / Lusa
JGA / Lusa
Autor
JGA / Lusa

O índice de regularidade dos Serviços Municipalizados dos Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) caiu cerca de 5,7% em 2025, tendo também sido registado um aumento de cerca de 36% nas reclamações registadas.

Os dados surgem no último relatório anual sobre as obrigações de serviço público da Câmara de Coimbra enquanto autoridade de transportes, consultado pela agência Lusa, que aponta para um índice de regularidade de 90,7% em 2025, quando em 2024 tinha sido registado um índice de 96,2%.

Em 2023, o índice também tinha sofrido uma quebra para 95,7%, depois de em 2022 ter sido registada uma taxa de regularidade de 98,1% dos autocarros dos SMTUC.

|Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

15 de julho

Região de Coimbra não divulga índice de regularidade dos primeiros meses da Busway
15 de julho

Índice de regularidade dos SMTUC cai quase 6% em 2025
15 de julho

Antiga estrada sobre a Casa dos Repuxos em Conímbriga alvo de escavações
15 de julho

Ecossistema de Saúde da Região Centro é momento de “viragem histórica”

Coimbra

Índice de regularidade dos SMTUC cai quase 6% em 2025

Sónia Filipe é a nova chefe do gabinete da presidência da Câmara Municipal de Coimbra

Quercus contra barragem de Girabolhos pede cancelamento do concurso público