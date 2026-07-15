Índice de regularidade dos SMTUC cai quase 6% em 2025

O índice de regularidade dos Serviços Municipalizados dos Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) caiu cerca de 5,7% em 2025, tendo também sido registado um aumento de cerca de 36% nas reclamações registadas.

Os dados surgem no último relatório anual sobre as obrigações de serviço público da Câmara de Coimbra enquanto autoridade de transportes, consultado pela agência Lusa, que aponta para um índice de regularidade de 90,7% em 2025, quando em 2024 tinha sido registado um índice de 96,2%.

Em 2023, o índice também tinha sofrido uma quebra para 95,7%, depois de em 2022 ter sido registada uma taxa de regularidade de 98,1% dos autocarros dos SMTUC.

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