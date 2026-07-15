Condeixa-a-NovaRegião Metropolitana de Coimbra

Antiga estrada sobre a Casa dos Repuxos em Conímbriga alvo de escavações

15 de julho de 2026 às 14 h25
Fotografia: CMC
MYME / Lusa
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O Museu Nacional de Conímbriga (MNC), em Condeixa-a-Nova, está a realizar escavações na área do antigo caminho municipal que atravessava a Casa dos Repuxos, permitindo aprofundar o conhecimento sobre um dos edifícios mais emblemáticos da cidade romana.

“A Casa dos Repuxos, em 1939, não foi integralmente escavada e a sua planta não está completamente entendida ainda. Isto vai-nos permitir entender, na íntegra, a planta da Casa dos Repuxos, pelo menos na sua fachada Norte”, disse à agência Lusa o diretor do MNC, Vítor Dias.

Em comunicado, a Câmara de Condeixa-a-Nova, no distrito de Coimbra, refere que a intervenção acontece 87 anos depois das primeiras escavações realizadas naquele local e representa a concretização de um objetivo patrimonial com mais de cinco décadas, com a retirada do trânsito automóvel daquela área.

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