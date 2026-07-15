Região Metropolitana de Coimbra

Região de Coimbra não divulga índice de regularidade dos primeiros meses da Busway

15 de julho de 2026 às 16 h22
CIM não divulgou os dados | Fotografia: DR
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A Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIMRC) decidiu não divulgar índices de regularidade e pontualidade assim como número de reclamações dos primeiros cinco meses de exploração da concessão à Busway para evitar “leitura descontextualizada”.

O relatório anual da CIMRC enquanto autoridade de transportes relativo a 2025 não apresenta qualquer dado relativo a índices de regularidade e pontualidade, número de reclamações ou acidentes desde o arranque da operação da israelita Busway, que assegura a operação da rede de transporte intermunicipal na região desde 01 de agosto.

O relatório consultado pela agência Lusa também não dá indicação da taxa média de ocupação, das toneladas de emissão de dióxido de carbono emitidas com o sistema ou da taxa de fraude registada.

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