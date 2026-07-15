Coimbra

Faleceu o padre Fernando Pascoal

15 de julho de 2026 às 16 h51
Padre faleceu na noite passada | Fotografia: DR
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...
António Cerca Martins
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António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

O padre Fernando Pascoal faleceu na noite passada, aos 63 anos de idade, informou hoje a Unidade Pastoral Aeminium, da Diocese de Coimbra, nas suas redes sociais.

“É com imensa tristeza, mas com espírito de fé e de confiança em Deus, que recebemos a notícia da partida do padre Fernando Pascoal, para a casa do Pai”, pode ler-se na nota publicada.

O sacerdote, nascido a 9 de outubro de 1962, tinha sido ordenado a 11 de dezembro de 1988. O padre Fernando Pascoal foi também pároco de Santa Cruz de Coimbra, entre 2002 e 2007,

Atualmente era o capelão do Carmelo de Santa Teresa, assistente de várias instituições da Igreja Católica na diocese. Era ainda  coordenador do Serviço de Assistência Espiritual e Religiosa do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra.

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