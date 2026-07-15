Faleceu o padre Fernando Pascoal

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

O padre Fernando Pascoal faleceu na noite passada, aos 63 anos de idade, informou hoje a Unidade Pastoral Aeminium, da Diocese de Coimbra, nas suas redes sociais.

“É com imensa tristeza, mas com espírito de fé e de confiança em Deus, que recebemos a notícia da partida do padre Fernando Pascoal, para a casa do Pai”, pode ler-se na nota publicada.

O sacerdote, nascido a 9 de outubro de 1962, tinha sido ordenado a 11 de dezembro de 1988. O padre Fernando Pascoal foi também pároco de Santa Cruz de Coimbra, entre 2002 e 2007,

Atualmente era o capelão do Carmelo de Santa Teresa, assistente de várias instituições da Igreja Católica na diocese. Era ainda coordenador do Serviço de Assistência Espiritual e Religiosa do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra.