Sónia Filipe é a nova chefe do gabinete da presidência da Câmara Municipal de Coimbra

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Ana Abrunhosa já definiu quem é a nova chefe de gabinete. Sónia Filipe foi nomeada, a 1 de julho, a nova chefe do gabinete da presidência na Câmara Municipal de Coimbra.

Sónia Filipe tinha já sido nomeada para adjunta deste mesmo gabinete, quando a coligação Avançar Coimbra tomou posse, em novembro do ano passado. Aliás, a agora chefe de gabinete foi mesmo na lista da coligação em 17.º lugar (suplente) como candidata a vereadora da Câmara Municipal de Coimbra.

A agora chefe de gabinete da presidência vem substituir Paulo Carreiró que, ao fim de praticamente oito meses de mandato, se demitiu no final do mês de junho.

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