Associação Zero diz que barragem de Girabolhos é “falsa solução” para as cheias do Mondego

A associação ambientalista Zero considera que a construção da Barragem de Girabolhos, no concelho de Seia, é uma “falsa solução” para as cheias no Baixo Mondego e exige nova avaliação ambiental do projeto.

O concurso público para a concessão da nova barragem é lançado hoje, em Gouveia, distrito da Guarda, pela ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho.

“A Zero reafirma que esta infraestrutura é uma falsa solução para as cheias do Baixo Mondego e defende uma inversão de prioridades”, afirma num comunicado enviado à agência Lusa.

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