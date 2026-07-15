Xadrez: Académica de Coimbra perde na final da taça de Portugal

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990 Nascido em Seia em agosto de 1962. Reside...

A Académica foi finalista vencido da Taça de Portugal de Xadrez, 2025/2026, perdendo na final, por 3-1, com o Estrelas S. João de Brito.

Constituída por Daniel Taboas, Michael Hames, Ricardo Araújo e Tomás Bastião, a formação estudantil não conseguiu contrariar o favoritismo dos lisboetas, que venceram, assim, a terceira “Taça”, depois de terem erguido o troféu nas épocas de 2022/2023 e de 2024/2025.

A final da edição 47 da Taça de Portugal decorreu em São Pedro do Sul, nas instalações do Hotel Monte Rio, e foi mais renhida do que o resultado possa dar a entender.

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