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Xadrez: Académica de Coimbra perde na final da taça de Portugal

15 de julho de 2026 às 10 h30
Tomás Bastião, Ricardo Araújo, Michael Hames e Daniel Taboa integraram a equipa da AAC | Foto: DR
Paulo Marques
Autor
Paulo Marques

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990 Nascido em Seia em agosto de 1962. Reside...
Paulo Marques
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A Académica foi finalista vencido da Taça de Portugal de Xadrez, 2025/2026, perdendo na final, por 3-1, com o Estrelas S. João de Brito.

Constituída por Daniel Taboas, Michael Hames, Ricardo Araújo e Tomás Bastião, a formação estudantil não conseguiu contrariar o favoritismo dos lisboetas, que venceram, assim, a terceira “Taça”, depois de terem erguido o troféu nas épocas de 2022/2023 e de 2024/2025.

A final da edição 47 da Taça de Portugal decorreu em São Pedro do Sul, nas instalações do Hotel Monte Rio, e foi mais renhida do que o resultado possa dar a entender.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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