Antigo avançado da Académica Costinha é reforço do Desportivo de Chaves

O futebolista português Costinha vai representar o Desportivo de Chaves, da II Liga de futebol, por empréstimo dos angolanos do Petro de Luanda até ao final da temporada 2026/27, anunciou hoje o emblema transmontano.

O extremo, de 25 anos, regressa a Portugal após meia época ao serviço do Petro de Luanda, tendo cumprido 18 jogos e apontado um golo pelo pentacampeão angolano.

O avançado representou antes o Paços de Ferreira, a equipa B do Sporting de Braga e a equipa principal e os sub-23 da Académica, após uma breve passagem pelos juniores da ‘briosa’, do Torreense e do Sporting.

Curiosamente, a estreia oficial pelo seu novo clube é precisamente contra a Académica, na ronda inaugural da Liga 2. Duelo está marcado para o fim de semana de 8 e 9 de agosto.