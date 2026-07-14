Desporto

Antigo avançado da Académica Costinha é reforço do Desportivo de Chaves

14 de julho de 2026 às 17 h17
Fotografia: Grupo Desportivo de Chaves
MYMR / Lusa
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O futebolista português Costinha vai representar o Desportivo de Chaves, da II Liga de futebol, por empréstimo dos angolanos do Petro de Luanda até ao final da temporada 2026/27, anunciou hoje o emblema transmontano.

O extremo, de 25 anos, regressa a Portugal após meia época ao serviço do Petro de Luanda, tendo cumprido 18 jogos e apontado um golo pelo pentacampeão angolano.

O avançado representou antes o Paços de Ferreira, a equipa B do Sporting de Braga e a equipa principal e os sub-23 da Académica, após uma breve passagem pelos juniores da ‘briosa’, do Torreense e do Sporting.

Curiosamente, a estreia oficial pelo seu novo clube é precisamente contra a Académica, na ronda inaugural da Liga 2. Duelo está marcado para o fim de semana de 8 e 9 de agosto.

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