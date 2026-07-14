Nacional

Alargado prazo para as inscrições dos alunos do 10.º e 12.º anos

14 de julho de 2026 às 17 h44
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O ministério da Educação alterou hoje as datas das matrículas no ensino secundário, dando mais dois dias para inscrever os alunos do 10.º e 12.º anos porque as notas das provas nacionais serão divulgadas mais tarde.

As inscrições para o 10.º e 12.º anos irão decorrer entre os dias 15 e 24 de julho, segundo o novo calendário das matrículas e renovações hoje publicado em Diário da República e assinado pelo ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre.

Os problemas no processo de classificação digital dos exames nacionais do 11.º e 12.º anos levaram a adiar por três dias a divulgação das notas dos alunos do secundário, mas também dos estudantes do 9.º ano.

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