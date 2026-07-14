Coimbra vai ter fogo de artifício das Festas da Cidade na noite 19 de julho

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Afinal vai haver fogo de artifício nas Festas da Cidade de Coimbra. A Câmara Municipal de Coimbra anunciou hoje que o espetáculo foi reagendado para a noite de encerramento das festas, às 00H00 de 19 de julho, sobre o rio Mondego.

Depois do cancelamento da noite de 4 de julho, devido à vaga de calor, o fogo de artifício tem assim nova data marcada. Na altura, o fogo tinha sido cancelado, na sequência da situação de alerta decretada pelo Governo, que esteve em vigor até ao dia 6 de julho, devido ao elevado risco associado às altas temperaturas.

Logo a seguir ao fogo, a dupla de djs Karetus sobe ao palco da praça da Canção para encerrar as festas.