Coimbra

Coimbra vai ter fogo de artifício das Festas da Cidade na noite 19 de julho

14 de julho de 2026 às 16 h31
Evento tinha sido cancelado | Fotografia: Arquivo
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...
António Cerca Martins
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António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Afinal vai haver fogo de artifício nas Festas da Cidade de Coimbra. A Câmara Municipal de Coimbra anunciou hoje que o espetáculo foi reagendado para a noite de encerramento das festas, às 00H00 de 19 de julho, sobre o rio Mondego.

Depois do cancelamento da noite de 4 de julho, devido à vaga de calor, o fogo de artifício tem assim nova data marcada.  Na altura, o fogo tinha sido cancelado, na sequência da situação de alerta decretada pelo Governo, que esteve em vigor até ao dia 6 de julho, devido ao elevado risco associado às altas temperaturas.

Logo a seguir ao fogo, a dupla de djs Karetus sobe ao palco da praça da Canção para encerrar as festas.

 

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