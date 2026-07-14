Terapêutica para doenças neurodegenerativas vence Prémio Bluepharma/Universidade de Coimbra

O projeto de uma nova abordagem terapêutica para a doença de Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas venceu o Prémio Inovação Bluepharma/Universidade de Coimbra (UC), foi hoje anunciado.

O projeto “visa explorar novas abordagens terapêuticas para combater, ou pôr um travão, nas doenças neurodegenerativas”, disse o líder do projeto, Nuno Apóstolo, do Instituto Multidisciplinar do Envelhecimento (MIA-Portugal) da UC, na cerimónia de apresentação do vencedor e entrega do prémio, que decorreu, em Coimbra, na Sala do Senado da UC.

O grupo de investigação identificou um mecanismo biológico até agora desconhecido, que poderá desempenhar um papel fundamental na entrada da proteína tau patológica nos neurónios e na sua propagação pelo cérebro, e está a desenvolver uma estratégia terapêutica que visa bloquear este processo, impedindo que a tau seja internalizada pelas células nervosas e interrompendo a propagação da doença.

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