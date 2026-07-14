Coimbra

Terapêutica para doenças neurodegenerativas vence Prémio Bluepharma/Universidade de Coimbra

14 de julho de 2026 às 16 h25
Fotografia: Ana Catarina Ferreira
MYME / Lusa
Autor
MYME / Lusa
MYME / Lusa
Autor
MYME / Lusa

O projeto de uma nova abordagem terapêutica para a doença de Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas venceu o Prémio Inovação Bluepharma/Universidade de Coimbra (UC), foi hoje anunciado.

O projeto “visa explorar novas abordagens terapêuticas para combater, ou pôr um travão, nas doenças neurodegenerativas”, disse o líder do projeto, Nuno Apóstolo, do Instituto Multidisciplinar do Envelhecimento (MIA-Portugal) da UC, na cerimónia de apresentação do vencedor e entrega do prémio, que decorreu, em Coimbra, na Sala do Senado da UC.

O grupo de investigação identificou um mecanismo biológico até agora desconhecido, que poderá desempenhar um papel fundamental na entrada da proteína tau patológica nos neurónios e na sua propagação pelo cérebro, e está a desenvolver uma estratégia terapêutica que visa bloquear este processo, impedindo que a tau seja internalizada pelas células nervosas e interrompendo a propagação da doença.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

Adira aqui ao canal do WhatsApp DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

14 de julho

Alargado prazo para as inscrições dos alunos do 10.º e 12.º anos
14 de julho

Antigo avançado da Académica Costinha é reforço do Desportivo de Chaves
14 de julho

Coimbra vai ter fogo de artifício das Festas da Cidade na noite 19 de julho
14 de julho

Terapêutica para doenças neurodegenerativas vence Prémio Bluepharma/Universidade de Coimbra

Coimbra

Coimbra vai ter fogo de artifício das Festas da Cidade na noite 19 de julho

Terapêutica para doenças neurodegenerativas vence Prémio Bluepharma/Universidade de Coimbra

Junta de Torres de Mondego promove Festival M