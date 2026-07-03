Coimbra

Fogo de artifício das Festas de Coimbra cancelado

03 de julho de 2026 às 13 h44
Apesar do cancelamento do espetáculo pirotécnico, a restante programação das Festas de Coimbra mantém-se | Foto: DR
Patrícia Cruz Almeida
Autor
Patrícia Cruz Almeida

Editora da Secção de Coimbra Jornalista com mais de duas décadas de experiência na imprensa regional, desenvolveu grande...
Patrícia Cruz Almeida
Autor
Patrícia Cruz Almeida

Editora da Secção de Coimbra Jornalista com mais de duas décadas de experiência na imprensa regional, desenvolveu grande...

As Festas de Coimbra e o Município de Coimbra informaram que o fogo de artifício previsto para esta noite foi cancelado, na sequência da situação de alerta decretada pelo Governo, em vigor até ao próximo dia 6 de julho, devido ao elevado risco associado às altas temperaturas.

As entidades recordam que o país atravessa uma vaga de calor intenso e apelam à população para que adote medidas de autoproteção, nomeadamente evitando a exposição ao sol nas horas de maior calor, mantendo uma boa hidratação e seguindo as recomendações das autoridades.

Apesar do cancelamento do espetáculo pirotécnico, a restante programação das Festas de Coimbra mantém-se.

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

03 de julho

Parlamento aprova aumento de valor destinado ao Fundo de Proteção Social do Bombeiro
03 de julho

AR rejeita proposta do Livre para estratégia integrada de combate a cheias no Mondego
03 de julho

Incêndios: Mais de 1.400 operacionais no combate a seis principais fogos
03 de julho

Pelo terceiro ano seguido Coimbra prepara-se para se curvar perante a sua padroeira

Coimbra

Pelo terceiro ano seguido Coimbra prepara-se para se curvar perante a sua padroeira

Fogo de artifício das Festas de Coimbra cancelado

Cinco pessoas constituídas arguidas por burla nos distritos de Coimbra, Guarda e Porto