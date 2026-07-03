Fogo de artifício das Festas de Coimbra cancelado

Editora da Secção de Coimbra Jornalista com mais de duas décadas de experiência na imprensa regional, desenvolveu grande...

As Festas de Coimbra e o Município de Coimbra informaram que o fogo de artifício previsto para esta noite foi cancelado, na sequência da situação de alerta decretada pelo Governo, em vigor até ao próximo dia 6 de julho, devido ao elevado risco associado às altas temperaturas.

As entidades recordam que o país atravessa uma vaga de calor intenso e apelam à população para que adote medidas de autoproteção, nomeadamente evitando a exposição ao sol nas horas de maior calor, mantendo uma boa hidratação e seguindo as recomendações das autoridades.

Apesar do cancelamento do espetáculo pirotécnico, a restante programação das Festas de Coimbra mantém-se.