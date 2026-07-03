AcadémicaDesporto

Briosa mostra novo equipamento da Puma para atacar o regresso à 2.ª Liga (com vídeo)

03 de julho de 2026 às 14 h47
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Emanuel Pereira
Autor
Emanuel Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...
Emanuel Pereira
Autor
Emanuel Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

A Académica/OAF divulgou hoje, ao início da tarde, um vídeo promocional relacionado com o equipamento principal para a nova temporada. À semelhança da época transata, a marca alemã Puma vai vestir os “estudantes” e ser o fornecedor de equipamentos.

De recordar que a Académica regressa esta época, 2026/2027, às competições profissionais. A estreia na 2.ª Liga acontece no fim de semana de 8 e 9 de agosto, com a turma orientada por António Barbosa a deslocar-se até Trás-os-Montes para medir forças com o Desp. Chaves no Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira. A estreia em “casa” acontece na 2.ª jornada, ronda em que a Briosa recebe, no Estádio Cidade de Coimbra, o Feirense.

 

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