Pelo terceiro ano seguido Coimbra prepara-se para se curvar perante a sua padroeira

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Depois de procissões em 2024 e em 2025, a imagem da Rainha Santa Isabel, padroeira da cidade de Coimbra,

volta a sair do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, “oferecendo” duas procissões aos seus devotos

Coimbra ergue-se este ano, mais uma vez, numa das manifestações mais profundas de devoção religiosa. À medida que a cidade se alinha para acolher a imensa programação e os palcos começam a ecoar os ritmos da modernidade, há também uma tradição solene que vai unir as duas margens da cidade.

A edição de 2026 das Festas da Cidade e da Rainha Santa Isabel, cumprindo a sua tradição bianual dos anos pares, traz novamente a Coimbra a celebração em honra da sua padroeira. O evento cuja organização espiritual e litúrgica fica ao encargo da Confraria da Rainha Santa Isabel, em estreita articulação com o município volta a retirar a imagem da Rainha Santa do Mosteiro de Santa Clara-a-Nova, trazendo-a à Baixa da cidade.

Enquanto os espetáculos artísticos ganham novos contornos, palcos e horários, a festividade religiosa mantém-se inalterada face aos últimos anos.

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