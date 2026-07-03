AR rejeita proposta do Livre para estratégia integrada de combate a cheias no Mondego

A Assembleia da República (AR) rejeitou hoje um projeto de resolução do Livre, que recomendava ao Governo o desenvolvimento de uma estratégia integrada de redução do risco de cheias no Mondego, baseada em soluções que protejam pessoas, natureza e território.

O Projeto de Resolução n.º 661/XVII/1.ª contou com os votos contra do PSD, Chega e CDS-PP, a abstenção do PS, Iniciativa Liberal e PCP, e os votos favoráveis das restantes bancadas parlamentares e deputados.

Nas recomendações ao Governo figurava o desenvolvimento de uma estratégia integrada de longo prazo para reduzir o risco de cheias no Mondego, priorizando a proteção das pessoas, soluções baseadas na natureza e o cumprimento do ordenamento do território, apoiando todas as decisões em evidência científica e num processo transparente de participação pública.

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