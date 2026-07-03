Região Centro

AR rejeita proposta do Livre para estratégia integrada de combate a cheias no Mondego

03 de julho de 2026 às 15 h36
Projeto recomendava ao Governo o desenvolvimento de uma estratégia integrada de redução do risco de cheias no Mondego | Fotografia: Arquivo
CMM // Agência Lusa
Autor
CMM // Agência Lusa
CMM // Agência Lusa
Autor
CMM // Agência Lusa

A Assembleia da República (AR) rejeitou hoje um projeto de resolução do Livre, que recomendava ao Governo o desenvolvimento de uma estratégia integrada de redução do risco de cheias no Mondego, baseada em soluções que protejam pessoas, natureza e território.

O Projeto de Resolução n.º 661/XVII/1.ª contou com os votos contra do PSD, Chega e CDS-PP, a abstenção do PS, Iniciativa Liberal e PCP, e os votos favoráveis das restantes bancadas parlamentares e deputados.

Nas recomendações ao Governo figurava o desenvolvimento de uma estratégia integrada de longo prazo para reduzir o risco de cheias no Mondego, priorizando a proteção das pessoas, soluções baseadas na natureza e o cumprimento do ordenamento do território, apoiando todas as decisões em evidência científica e num processo transparente de participação pública.

|Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

03 de julho

DIÁRIO AS BEIRAS promove conferência Saúde’26 “Desafios atuais para um SNS sustentável”
03 de julho

Incêndios: Portugal ativa Mecanismo Europeu de Proteção Civil
03 de julho

Parlamento aprova aumento de valor destinado ao Fundo de Proteção Social do Bombeiro
03 de julho

AR rejeita proposta do Livre para estratégia integrada de combate a cheias no Mondego

Região Centro

AR rejeita proposta do Livre para estratégia integrada de combate a cheias no Mondego

Oito municípios firmam parceria para criar a Rota da Estrada Nacional 234

“A Guarda quer ter uma das seis novas grandes áreas empresariais do país”