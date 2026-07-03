DIÁRIO AS BEIRAS promove conferência Saúde’26 “Desafios atuais para um SNS sustentável”

O DIÁRIO AS BEIRAS promove, na próxima quarta-feira (dia 8 de julho), a conferência Saúde’26, com o tema “Desafios atuais para um SNS sustentável”.

A iniciativa decorre a partir das 17H30, no Edifício AT Business Center, em Ançã, com a participação de Ana Raquel Santos (presidente do Conselho de Administração da ULS Baixo Mondego), Francisco Maio Matos (presidente do Conselho de Administração da ULS Coimbra), Graciano Paulo (presidente da ESTeSC), Manuel Teixeira Veríssimo (presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos) e Ricardo Leão (diretor clínico do Hospital CUF Coimbra).

As inscrições são gratuitas até dia 6 de julho, através do email marketing@asbeiras.pt.

Para mais informações, contactar o telefone 239 980 280.