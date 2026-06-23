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Oito municípios firmam parceria para criar a Rota da Estrada Nacional 234

23 de junho de 2026 às 11 h15
Autarcas dos oito municípios envolvidos rubricaram protocolo a 17 de junho | Município de Mira
Emanuel Pereira
Autor
Emanuel Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

Cantanhede, Mangualde, Mealhada, Mira, Mortágua, Nelas, Santa Comba Dão e Carregal do Sal. Oito municípios, de três distritos diferentes, unidos na promoção de uma nova rota turística que tem como ponto central a Estrada Nacional (EN) 234.

“Rota Estrada Nacional 234 – Cultura, Património e Memória” é mote do novo projeto que pretende fomentar a valorizar um itinerário histórico criado no âmbito do Plano Rodoviário Nacional de 1945. Classificada, em projeto, como estrada nacional de 2.ª classe, a EN234 ficou conhecida, ao longo do tempo, como “Rota do Dão”, “Estrada do Luso” ou “Estrada Velha de Viseu”, assumindo-se “como um importante eixo estruturante de mobilidade regional”, sublinha o Município de Mortágua.

Com uma extensão aproximada de 119 quilómetros, a via, que liga o Litoral Atlântico ao interior da Região Centro, é, enfatiza o Município de Mira, “um elemento marcante da identidade dos concelhos que atravessa”.

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