ZERO exige suspensão imediata do concurso de Girabolhos

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

A ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável analisou as peças do concurso público e considera que existem “fragilidades técnicas, económicas e jurídicas que colocam seriamente em causa o interesse público”

A Associação Zero-Associação Sistema Terrestre Sustentável solicitou ontem “ suspensão imediata do concurso de Girabolhos” e apelou, a potenciais investidores, “que não participem no concurso”.

Após analisar as peças do concurso público lançado para a concessão, durante 65 anos, do Aproveitamento Hidráulico de Fins Múltiplos de Girabolhos, a Zero concluiu “que o procedimento apresenta fragilidades técnicas, económicas e jurídicas que colocam seriamente em causa o interesse público e levantam fortes reservas quanto à sua capacidade para atrair investimento responsável”.

O Estado, recorda a associação ambiental, “pretende concessionar um empreendimento de elevado impacto ambiental e financeiro sem demonstrar que constitui a melhor solução para os problemas de gestão da água na bacia do Mondego e sem apresentar qualquer estudo público que sustente a sua viabilidade económica”. Na visão da Zero, a situação representa “um cheque em branco por 65 anos” .

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