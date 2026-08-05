Figueira da Foz

Dupla de sucesso na televisão

05 de agosto de 2026 às 09 h00
Maria Inês e Irina Lopes | Foto DB - JA
Jot’Alves
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Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....
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Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

Pela segunda vez, Irina Lopes e Maria Inês são estrelas do The Voice Gerações.

As cantoras Irina Lopes, de 20 anos, e Maria Inês, de 15 anos, estão a participar no programa de talentos da RTP1, com os jurados/mentores a disputar a orientação da dupla figueirense.

Esta é a segunda vez que as duas cantoras e amigas participam naquele programa televisivo. A primeira foi há três anos e incluía, também, a conterrânea Núria. Naquela edição, o trio chegou às semifinais. Este ano, o duo está bem encaminhado para, pelo menos, igualar a fase a que Irina e Inês chegaram na edição anterior. Mas o melhor é esperar para ver.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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