Figueira da Foz
Praia do Cabedelinho sem restrições
O aviso foi retirado às 10H45 desta manhã | Foto DB - JA
Já se pode ir a banhos na Praia do Cabedelinho, que estavam proibidos desde o dia 31 de julho, como avançou o DIÁRIO AS BEIRAS.
A desinterdição, pela Agência Portuguesa do Ambiente/Administração Hidrográfica do Centro, teve efeitos a partir das 10H45 desta segunda-feira.
A interdição de banhos naquela praia da foz do rio Mondego, na margem sul da cidade da Figueira da Foz, decretada pela Direção Geral da Saúde, deveu-se à deteção de contaminação microbiológica.