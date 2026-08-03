Figueira da Foz

Praia do Cabedelinho sem restrições

03 de agosto de 2026 às 12 h12
O aviso foi retirado às 10H45 desta manhã | Foto DB - JA
Jot’Alves
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Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....
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Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

Já se pode ir a banhos na Praia do Cabedelinho, que estavam proibidos desde o dia 31 de julho, como avançou o DIÁRIO AS BEIRAS.

A desinterdição, pela Agência Portuguesa do Ambiente/Administração Hidrográfica do Centro, teve efeitos a partir das 10H45 desta segunda-feira.

A interdição de banhos naquela praia da foz do rio Mondego, na margem sul da cidade da Figueira da Foz, decretada pela Direção Geral da Saúde, deveu-se à deteção de contaminação microbiológica.

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