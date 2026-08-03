Praia do Cabedelinho sem restrições

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

Já se pode ir a banhos na Praia do Cabedelinho, que estavam proibidos desde o dia 31 de julho, como avançou o DIÁRIO AS BEIRAS.

A desinterdição, pela Agência Portuguesa do Ambiente/Administração Hidrográfica do Centro, teve efeitos a partir das 10H45 desta segunda-feira.

A interdição de banhos naquela praia da foz do rio Mondego, na margem sul da cidade da Figueira da Foz, decretada pela Direção Geral da Saúde, deveu-se à deteção de contaminação microbiológica.