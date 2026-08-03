Marialvas recebe O. Hospital na 1.ª eliminatória da Taça de Portugal e Ançã passa automaticamente à 2.ª ronda

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

As equipas da Associação de Futebol (AF) de Coimbra ficaram a conhecer há momentos os adversários da 1.ª eliminatória da Taça de Portugal num sorteio realizado na Cidade do Futebol. Destaque para o Ançã, da Divisão de Elite, que passou automaticamente à 2.ª ronda e para o duelo entre Marialvas e O. Hospital, ambas do Campeonato de Portugal.

Relativamente aos outros representantes da AF Coimbra, o Nogueirense que este ano subiu ao Campeonato de Portugal (CP), irá defrontar em casa o Maia Lidador, também do CP.

A Naval 1893 (CP) ficou a saber que recebe o Fornos de Algodres, que milita na 1.ª Divisão da AF Guarda e o Sourense (Divisão de Elite) joga com o Covilhã da Liga 3.

Aqui está o sorteio completo. As equipas defrontam-se por ordem das respetivas séries.

19 Isentos

Lagoa

Vila Pouca de Aguiar

Santarém

Lamelas

Imortal

Vinhais

Castro Daire

Juventude Lajense

Estr. Calheta

V. Setúbal

Olhanense

Tirsense

Ovarense

Ançã

Figueirense

Leça

Brito

Amora

Bombarralense

Série A

Rebordelo

Bragança

Merelinense

At. Arcos

Vianense

Minas de Argozelo

Correlhã

Os Limianos

Montalegre

Ponte da Barca

Série B

Varzim

Trofense

Nogueirense

Maia Lidador

Vila Meã

Celoricense

Pevidém

Paços de Ferreira

Fafe

Maria da Fonte

Série C

Machico

Camacha

Rebordosa

Alpendorada

Régua

Marco 09

Salgueiros

Sousense

Ermesinde

Paredes

Série D

Cinfães

Sp. Espinho

Beira-Mar

Lamas

Sanjoanense

Paços Brandão

Oliveirense

Penalva do Castelo

Florgrade

São João de Ver

Série E

Ac. Fundão

Guarda

Naval 1893

Fornos de Algodres

Os Marialvas

O. Hospital

Sourense

Covilhã

Mortágua

U. Nogueirense

Série F

Fátima

Benfica CB

U. Serra

Pombal

Alcains

Sertanense

Nazarenos

Vit. Sernache

Mação

Os Gavionenses

Série G

Caldas

Sintrense

O Elvas

São Roque

Fazendense

Moçarriense

Malveira

Mafra

Portalegrense

Santo António

Série H

Barreiro

Madalena

Rep. AF Lisboa

Angrense

Clube a designar CP

Real

Alcochetense

Faial

Série I

Fut. Benfica

Viana do Alentejo

Ol. Montijo

Atlético

União Sport

Juventude SC

LGC Alentejo

Belenenses

Série J

Serpa

Grandolense

Ferreiras

Aljustrelense

Messejanense

Portel

Castrense

Louletano