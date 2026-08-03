Marialvas recebe O. Hospital na 1.ª eliminatória da Taça de Portugal e Ançã passa automaticamente à 2.ª ronda
As equipas da Associação de Futebol (AF) de Coimbra ficaram a conhecer há momentos os adversários da 1.ª eliminatória da Taça de Portugal num sorteio realizado na Cidade do Futebol. Destaque para o Ançã, da Divisão de Elite, que passou automaticamente à 2.ª ronda e para o duelo entre Marialvas e O. Hospital, ambas do Campeonato de Portugal.
Relativamente aos outros representantes da AF Coimbra, o Nogueirense que este ano subiu ao Campeonato de Portugal (CP), irá defrontar em casa o Maia Lidador, também do CP.
A Naval 1893 (CP) ficou a saber que recebe o Fornos de Algodres, que milita na 1.ª Divisão da AF Guarda e o Sourense (Divisão de Elite) joga com o Covilhã da Liga 3.
Aqui está o sorteio completo. As equipas defrontam-se por ordem das respetivas séries.
19 Isentos
Lagoa
Vila Pouca de Aguiar
Santarém
Lamelas
Imortal
Vinhais
Castro Daire
Juventude Lajense
Estr. Calheta
V. Setúbal
Olhanense
Tirsense
Ovarense
Ançã
Figueirense
Leça
Brito
Amora
Bombarralense
Série A
Rebordelo
Bragança
Merelinense
At. Arcos
Vianense
Minas de Argozelo
Correlhã
Os Limianos
Montalegre
Ponte da Barca
Série B
Varzim
Trofense
Nogueirense
Maia Lidador
Vila Meã
Celoricense
Pevidém
Paços de Ferreira
Fafe
Maria da Fonte
Série C
Machico
Camacha
Rebordosa
Alpendorada
Régua
Marco 09
Salgueiros
Sousense
Ermesinde
Paredes
Série D
Cinfães
Sp. Espinho
Beira-Mar
Lamas
Sanjoanense
Paços Brandão
Oliveirense
Penalva do Castelo
Florgrade
São João de Ver
Série E
Ac. Fundão
Guarda
Naval 1893
Fornos de Algodres
Os Marialvas
O. Hospital
Sourense
Covilhã
Mortágua
U. Nogueirense
Série F
Fátima
Benfica CB
U. Serra
Pombal
Alcains
Sertanense
Nazarenos
Vit. Sernache
Mação
Os Gavionenses
Série G
Caldas
Sintrense
O Elvas
São Roque
Fazendense
Moçarriense
Malveira
Mafra
Portalegrense
Santo António
Série H
Barreiro
Madalena
Rep. AF Lisboa
Angrense
Clube a designar CP
Real
Alcochetense
Faial
Série I
Fut. Benfica
Viana do Alentejo
Ol. Montijo
Atlético
União Sport
Juventude SC
LGC Alentejo
Belenenses
Série J
Serpa
Grandolense
Ferreiras
Aljustrelense
Messejanense
Portel
Castrense
Louletano