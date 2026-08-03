FPF troca “Nogueirenses” e sorteio da 1.ª eliminatória da Taça de Portugal pode estar em risco

O sorteio da 1.º eliminatória da Taça de Portugal, realizado há momentos na Cidade do Futebol, poderá estar em risco e poderá ter que ser repetido e tudo porque a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) trocou a colocação nas séries das equipas Associação Desportiva de Nogueirense, do distrito de Coimbra, e da União de Nogueirense, da Maia.

O sorteio desta primeira fase foi realizado por zonas geográficas, porém houve um erro durante o sorteio. O Nogueirense, do distrito de Coimbra, foi colocado erradamente numa das séries mais a Norte, onde estão equipas como Varzim, Trofense, Maia Lidador, Vila Meã, Celoricense, Pevidém, Paços de Ferreira, Fafe e Maria da Fonte. Já o U. Nogueirense, da Maia, teve como destino, também de forma incorreta uma das séries onde estão clubes da região Centro/Norte como Ac. Fundão, Guarda, Naval 1893, Fornos de Algodres, Marialvas, O. Hospital, Sourense, Covilhã e Mortágua.

Pela ordem em que foram colocadas, o clube do distrito de Coimbra ficou a saber que joga em casa com o Maia Lidador. Já os da Maia terão que ir ao terreno do Mortágua.