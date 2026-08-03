Projeto europeu de Inteligência Artificial da UC quer combater ameaças híbridas

A Universidade de Coimbra anunciou hoje uma investigação que visa desenvolver tecnologias de Inteligência Artificial que reforcem a capacidade de resposta a ameaças híbridas, como ciberataques, campanhas de desinformação e outras formas de interferência digital.

Intitulado SHIELD-EU, o projeto está a ser liderado pelo Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores de Coimbra (INESCC), uma unidade de Investigação e Desenvolvimento associada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC).

O objetivo do projeto, coordenado pelo investigador Jorge Sá Silva, é “desenvolver uma arquitetura de defesa inovadora baseada em Internet das Coisas (IoT), Inteligência Artificial na Borda (Edge AI) e modelos cognitivos, emocionais e comportamentais, com o objetivo de reforçar a resiliência perante ameaças associadas à guerra híbrida”.