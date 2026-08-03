Desporto

FPF corrige erro no sorteio da taça e faz reajuste ao alinhamento dos jogos da 1.ª eliminatória

03 de agosto de 2026 às 14 h53
Afonso Pereira Bastos
Autor
Afonso Pereira Bastos

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...
Afonso Pereira Bastos
Autor
Afonso Pereira Bastos

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

O sorteio da 1.ª eliminatória da Taça de Portugal foi alvo de correção da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e por isso não será repetido, disse fonte da instituição. Organismo tinha trocado e confundido a colocação dos clubes da Associação Desportiva Nogueirense, do distrito de Coimbra, e da U. Nogueirense, da Maia.

Nesse sentido e após reajuste do quadro de jogos, o Nogueirense vai receber a Naval 1893, num duelo entre formações do Campeonato de Portugal (CP).

Já o Marialvas, também do CP, vai ao reduto do Fornos Algodres, da distrital da Guarda, enquanto que o O. Hospital (CP) irá receber o Sourense (Divisão de Elite da AF Coimbra).

O Ançã passou diretamente à 2.º eliminatória por ficar nos clubes isentos.

Fique a conhecer a ordem correta dos jogos:

 

Clubes isentos: GD Lagoa (CP), SC Vila Pouca de Aguiar (RD), UD Santarém (L3), ACDR Lamelas (RD), Imortal DC (CP), FC Vinhais (CP), AD Castro Daire (CP), Juventude D. Lajense (CP), Estrela Calheta FC (CP), Vitória FC (CP), SC Olhanense (RD), FC Tirsense (CP), AD Ovarense (CP), Ançã FC (RD), GC Figueirense (RD), Leça FC (L3), Brito SC (CP), Amora FC (CP) e SCE Bombarralense (RD)

Série A:

ADC Rebordelo (RD) x GD Bragança (CP)

Merelinense FC (RD) x Atlético dos Arcos (RD)

SC Vianense (L3) x CCD Minas Argozelo (RD)

ADC Correlhã (RD) x AD Os Limianos (CP)

CDC Montalegre (CP) x AD Ponte da Barca (CP)

 

Série B:

Varzim SC (L3) x CD Trofense (L3)

FC Maia Lidador (CP) x AC Vila Meã (CP)

CD Celoricense (CP) x Pevidém SC (RD)

FC Paços Ferreira (L3) x AD Fafe (L3)

SC Maria da Fonte (CP) x UD Nogueirense (RD)

 

Série C:

AD Machico (CP) x AD Camacha (CP)

Rebordosa AC (CP) x FC Alpendorada (CP)

SC Régua (RD) x AD Marco 09 (L3)

SC Salgueiros (CP) x UD Sousense (CP)

Ermesinde SC 1936 (RD) x USC Paredes (L3)

 

Série D:

CD Cinfães (CP) x Sporting C. Espinho (RD)

SC Beira Mar (CP) x CF União Lamas (CP)

AD Sanjoanense (CP) x CD Paços Brandão (RD)

UD Oliveirense (L3) x SC Penalva do Castelo (RD)

Florgrade FC (CP) x SC São João de Ver (L3)

 

Série E:

Académico Fundão (RD) x Guarda FC (CP)

AD Nogueirense FC (CP) x A. Naval 1893 (CP)

AD Fornos Algodres (RD) x CF Os Marialvas (CP)

FC Oliveira Hospital (CP) x GD Sourense (RD)

SC Covilhã (L3) x Mortágua FC (CP)

 

Série F:

CD Fátima (CP) x S. Benfica Castelo Branco (CP)

União D. Serra (CP) x União Pombal (RD)

CD Alcains (RD) x Sertanense FC (CP)

GD Nazarenos (CP) x GD Vitória Sernache (L3)

AD Mação (RD) x CF Os Gavionenses (RD)

 

Série G:

Caldas SC (L3) x SU Sintrense (CP)

O Elvas CAD (CP) x GD São Roque (RD)

AD Fazendense (CP) x CCRD Moçarriense (RD)

AC Malveira (CP) x CD Mafra (L3)

CD Portalegrense (RD) x CD Santo António (RD)

 

Série H:

SC Barreiro (RD) x FC Madalena (RD)

Representante AF Lisboa (RD) x SC Angrense (RD)

Clube a Designar (CP) x Real SC (CP)

GD Alcochetense (CP) x Fayal SC (RD)

 

Série I:

CF Benfica (RD) x SC Viana do Alentejo (RD)

Olímpico Montijo (RD) x Atlético CP (L3)

União Sport (RD) x Juventude SC (CP)

LGC Alentejo (L3) x Belenenses  (L3)

 

Série J:

FC Serpa (CP) x CR O Grandolense (RD)

FC Ferreiras (RD) x SCM Aljustrelense (CP)

GD Messejanense (RD) x GD Portel (CP)

FC Castrense (RD) x Louletano DC (L3)

 

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