Coimbra

Metro Mondego com uma proposta de 536 mil euros para terreno na via central em Coimbra

03 de agosto de 2026 às 15 h14
A proposta, que foi admitida pela comissão, terá agora de passar pelo conselho de administração da Metro Mondego | Fotografia: DR
Afonso Pereira Bastos
Autor
Afonso Pereira Bastos

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...
Afonso Pereira Bastos
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Afonso Pereira Bastos

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

A Metro Mondego recebeu e admitiu hoje uma única proposta de 536 mil euros para um terreno urbano junto à via central, no centro de Coimbra, que a entidade tinha posto para venda em hasta pública.

No ato público de abertura das propostas, a comissão constituída para conduzir a hasta pública confirmou que recebeu uma única oferta, no valor de 536 mil euros, mil euros acima do valor mínimo de licitação definido no procedimento.

Na cerimónia, o presidente da comissão, o técnico da Metro Mondego Rui Querido, confirmou a receção de uma única proposta, por parte da Litogeste, empresa do setor imobiliário sediada na Figueira da Foz.

A proposta, que foi admitida pela comissão, terá agora de passar pelo conselho de administração da Metro Mondego, para aprovar a proposta de adjudicação.

| Mais informações na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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