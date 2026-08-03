Metro Mondego com uma proposta de 536 mil euros para terreno na via central em Coimbra

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

A Metro Mondego recebeu e admitiu hoje uma única proposta de 536 mil euros para um terreno urbano junto à via central, no centro de Coimbra, que a entidade tinha posto para venda em hasta pública.

No ato público de abertura das propostas, a comissão constituída para conduzir a hasta pública confirmou que recebeu uma única oferta, no valor de 536 mil euros, mil euros acima do valor mínimo de licitação definido no procedimento.

Na cerimónia, o presidente da comissão, o técnico da Metro Mondego Rui Querido, confirmou a receção de uma única proposta, por parte da Litogeste, empresa do setor imobiliário sediada na Figueira da Foz.

A proposta, que foi admitida pela comissão, terá agora de passar pelo conselho de administração da Metro Mondego, para aprovar a proposta de adjudicação.

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