Metro Mondego com uma proposta de 536 mil euros para terreno na via central em Coimbra
A Metro Mondego recebeu e admitiu hoje uma única proposta de 536 mil euros para um terreno urbano junto à via central, no centro de Coimbra, que a entidade tinha posto para venda em hasta pública.
No ato público de abertura das propostas, a comissão constituída para conduzir a hasta pública confirmou que recebeu uma única oferta, no valor de 536 mil euros, mil euros acima do valor mínimo de licitação definido no procedimento.
Na cerimónia, o presidente da comissão, o técnico da Metro Mondego Rui Querido, confirmou a receção de uma única proposta, por parte da Litogeste, empresa do setor imobiliário sediada na Figueira da Foz.
A proposta, que foi admitida pela comissão, terá agora de passar pelo conselho de administração da Metro Mondego, para aprovar a proposta de adjudicação.
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