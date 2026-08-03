Trânsito cortado no tabuleiro inferior da Ponte Açude em Coimbra

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

O tabuleiro inferior da Ponte Açude em Coimbra estará cortado ao trânsito rodoviário de hoje a 21 de agosto, já que entram agora na parte final os trabalhos do metrobus naquela zona da cidade.

No âmbito da empreitada de construção do troço Portagem – Coimbra-B do Metrobus, promovida pela Infraestruturas de Portugal (IP), entra agora na sua fase final um conjunto de intervenções estruturantes na zona da Ponte Açude e da margem direita do rio Mondego.

Em comunicado lê-se que durante esses 19 dias serão concluídos os trabalhos de construção do sistema de coletores de águas pluviais da Águas de Coimbra e executados os últimos arranjos urbanísticos na envolvente da margem direita do Mondego, junto às instalações da Agência Portuguesa do Ambiente.

“Estas intervenções são fundamentais para a finalização da obra e para a qualificação do espaço público nesta importante entrada da cidade”, acrescenta o comunicado.

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