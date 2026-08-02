Prova de Vinhos “Marquês de Marialva” vai homenagear a casta Baga

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

A Adega de Cantanhede decidiu, este ano, homenagear a casta Baga na tradicional Prova de Vinhos “Marquês de Marialva”. A iniciativa acontece esta segunda-feira (3 de agosto), pelas 19H30, na Expofacic.

“Vamos fazer uma dedicatória especial ao Baga. Recentemente, num só concurso, em Bruxelas (Bélgica), conquistámos três medalhas Grande Ouro com os nossos Baga. Entendemos que este ano tínhamos de festejar com Baga”, disse ao DIÁRIO AS BEIRAS, o presidente da Adega de Cantanhede, Carlos Reis.

Serão cerca de 300 pessoas na prova, mas a organização gostaria de receber mais, contudo o espaço é limitado. “Gostaráimso de partilhar este momento com todos”, disse o responsável.

“Vamos dar continuidade ao trabalho na adega da divulgação dos vinhos. É uma prova profissional. É um espaço na Expofacic dedicado aos nossos clientes e apreciadores de vinhos, onde colocamos os enólogos, consultores e toda a equipa da Adega de Cantanhede.

No último dia da Expofacic (9 de agosto), assinala-se o Dia da Adega de Cantanhede, enquanto patrocinador oficial da feira-festa.