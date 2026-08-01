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Inauguração oficial da 34ª edição da Expofacic

01 de agosto de 2026 às 11 h00
José Armando Torres
Autor
José Armando Torres

Jornalista. Profissional do DIÁRIO AS BEIRAS desde 1998 jose.torres@asbeiras.pt
José Armando Torres
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José Armando Torres

Jornalista. Profissional do DIÁRIO AS BEIRAS desde 1998 jose.torres@asbeiras.pt

A abertura oficial da Expofacic-Feira Agrícola, Comercial e Industrial de Cantanhede decorreu esta quinta-feira, no Parque Expo-Desportivo de São Mateus, com a presença dos secretários de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território (Silvério Regalado) e da Proteção Civil (Rui Rocha). Mais de 200 concertos e espetáculos, distribuídos por sete palcos e mais de 600 expositores diversos, entre outros espaços, dão corpo à 34.ª edição do certame.

Fotografia: DB-Pedro Filipe Ramos

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