Inauguração oficial da 34ª edição da Expofacic

A abertura oficial da Expofacic-Feira Agrícola, Comercial e Industrial de Cantanhede decorreu esta quinta-feira, no Parque Expo-Desportivo de São Mateus, com a presença dos secretários de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território (Silvério Regalado) e da Proteção Civil (Rui Rocha). Mais de 200 concertos e espetáculos, distribuídos por sete palcos e mais de 600 expositores diversos, entre outros espaços, dão corpo à 34.ª edição do certame.

Fotografia: DB-Pedro Filipe Ramos