CantanhedeExpofacic'26

Festival de street gaming foi aposta ganha e terá novo reforço na edição deste ano da Expofacic

30 de julho de 2026 às 16 h00
Arquivo Expofacic
Emanuel Pereira
Autor
Emanuel Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...
Emanuel Pereira
Autor
Emanuel Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

Foi uma das grandes novidades na edição de 2025 da Expofacic e regressa, em 2026, com novos, e renovados, motivos de interesse para o público que visitar o Parque Expo-Desportivo de São Mateus, entre 30 de julho e 9 de agosto.

O Street Gaming, espaço inovador que atrai curiosos e apaixonados pelos videojogos, de todas as idades, volta a ser uma das atrações. Localizado no Mercado Municipal, esta zona disponibiliza um ambiente lúdico, intergeracional e não competitivo à volta dos videojogos e registou uma elevada adesão na edição transata, demonstrando o crescente interesse pela cultura gaming.

Os eventos de Street Gaming são lúdicos e visam a diversão e educação à volta da temática dos videojogos. No Street Gaming, assume a organização, o público pode “usufruir de um lote de atividades e experiências 100% gratuitas” e, ainda, ficar habilitado a ganhar prémios. Influencers, retro gaming & arcades, torneios, cosplay e K-Pop são algumas das atrações, num espaço onde não vão faltar zonas onde será possível jogar PlayStation 5, Xbox, Switch 2, PC, VR ou simuladores de racing.

Leia mais no caderno especial publicado na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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