Festival de street gaming foi aposta ganha e terá novo reforço na edição deste ano da Expofacic

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

Foi uma das grandes novidades na edição de 2025 da Expofacic e regressa, em 2026, com novos, e renovados, motivos de interesse para o público que visitar o Parque Expo-Desportivo de São Mateus, entre 30 de julho e 9 de agosto.

O Street Gaming, espaço inovador que atrai curiosos e apaixonados pelos videojogos, de todas as idades, volta a ser uma das atrações. Localizado no Mercado Municipal, esta zona disponibiliza um ambiente lúdico, intergeracional e não competitivo à volta dos videojogos e registou uma elevada adesão na edição transata, demonstrando o crescente interesse pela cultura gaming.

Os eventos de Street Gaming são lúdicos e visam a diversão e educação à volta da temática dos videojogos. No Street Gaming, assume a organização, o público pode “usufruir de um lote de atividades e experiências 100% gratuitas” e, ainda, ficar habilitado a ganhar prémios. Influencers, retro gaming & arcades, torneios, cosplay e K-Pop são algumas das atrações, num espaço onde não vão faltar zonas onde será possível jogar PlayStation 5, Xbox, Switch 2, PC, VR ou simuladores de racing.

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