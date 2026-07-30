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Canal Panda celebra os 30 anos na Expofacic com o Pocoyo e as SuperWings

30 de julho de 2026 às 15 h00
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Dora Loureiro
Autor
Dora Loureiro

Chefe de Redação Jornalista no Diário As Beiras desde a sua fundação, em março de 1994. Enquanto terminava...
Dora Loureiro
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Dora Loureiro

Chefe de Redação Jornalista no Diário As Beiras desde a sua fundação, em março de 1994. Enquanto terminava...

A Expofacic Kids e Educação vai ser uma das maiores novidades desta 34.ª edição da Expofacic e promete estar à altura das fantasias e dos sonhos dos mais pequenos. Uma das novidades são os espetáculos organizados pelo Canal Panda.

Assim, a Expofacic Kids regressa este ano com uma programação reforçada, destacando-se a presença da Banda Panda e diversos espetáculos que promovem a intergeracionalidade, envolvendo avós, pais e crianças com atividades lúdicas e educativas, como frisou Pedro Cardoso, presidente da INOVA-EM, durante a recente visita técnica ao recinto.

À disposição das crianças vai estar um menu recheado de diversão, onde não faltam as famosas personagens de animação, com as quais as famílias e os mais pequenos poderão tirar fotografias, e um circuito de insufláveis alusivos a várias temáticas do universo infantil.
Os espetáculos da Banda do Panda, o Dia da Juventude, muita animação e dezenas de entidades com atividades para explorar prometem dias inesquecíveis para toda a família e para todas as idades.

Leia mais no caderno especial publicado na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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