CantanhedeExpofacic'26

Saberes e sabores da Bairrada, do Baixo Mondego e da Gândara dão o mote para a celebração

30 de julho de 2026 às 14 h24
Arquivo Pedro Filipe Ramos
Emanuel Pereira
Autor
Emanuel Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...
Emanuel Pereira
Autor
Emanuel Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

Em 2026, a Expofacic tem, novamente, na mostra comercial, agrícola e industrial um dos seus pontos fortes. Num espaço agrícola reorganizado, os visitantes, para além de várias oportunidades de negócio, podem descobrir a exposição principal do evento, que só será desvendada hoje.
A abertura do certame acontece às 18H00 e conta com a presença do secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha, e do secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Silvério Regalado.

Com mais de 600 expositores com presença confirmada, 450 no setor comercial, 30 do setor automóvel, 60 ligados à área agrícola e 110 no artesanato, o evento aposta também na componente musical e cultural, contando com sete palcos temáticos no recinto.

Estão previstos, ao longo de 11 dias, mais de 200 espetáculos com artistas locais, nacionais e internacionais. Arruadas, atuações de ranchos folclóricos e grupos típicos da região Centro e do concelho de Cantanhede ou demonstrações de modalidades desportivas também constam no programa que mostra as tradições e o saber fazer das regiões da Bairrada, do Baixo Mondego e da Gândara.

Leia mais no caderno especial publicado na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

 

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