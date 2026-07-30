Universidade de Verão promoveu workshop sobre saúde mental

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

O tema da saúde mental esteve ontem em debate num workshop promovido pela Escola Superior de Enfermagem da Universidade de Coimbra (ESEUC), no âmbito da Universidade de Verão, promovida pela Universidade de Coimbra. A iniciativa, ministrada pelo professor António Nabais, contou com a participação de 30 alunos.

O DIÁRIO AS BEIRAS acompanhou a primeira sessão que envolveu 15 alunos onde foram abordados conceitos como identidade de género, autodeterminação ou orientação sexual. “O objetivo foi acolhê-los e mostrar como é que nós trabalhamos na área da saúde, em particular as questões que causam sofrimento mental. Mais do que uma sessão expositiva, fizemos um movimento contrário, que é aquilo que nós chamamos de emergente grupal, um assunto ou um tema que é uma preocupação para eles”, explicou o professor.

A sessão arrancou com uma pequena apresentação e com uma partilha sobre a definição do conceito de saúde mental Tratou-se de uma atividade dinâmica que permitiu aos alunos expor as dúvidas e aprender.

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