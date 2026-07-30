IKEA Coimbra já abriu portas ao público

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...

Abriu, esta manhã, ao público, a loja IKEA Coimbra. O espaço está localizado no Mondego Retail Park, em Taveiro.

O momento ficou marcado por uma atuação da Estudantina Universitária de Coimbra e pela receção entusiástica dos mais de 30 funcionários aos clientes que aguardavam na fila para serem os primeiros a visitar a loja. Entram 650 pessoas nos primeiros 15 minutos.

Com um investimento de cerca de três milhões de euros, este IKEA estreia em Portugal um novo formato da marca, mais compacto, mas com serviços de aconselhamento, planificação, produtos selecionados, soluções de economia circular e mercearia sueca.

Recorde-se que no passado dia 6 de julho, realizou-se uma pré-inauguração da loja, que contou com a presença da presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, e do secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Pedro Machado.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS