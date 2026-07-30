Conselho Geral recusa rever modelo de eleição do reitor da Universidade de Coimbra

A presidente do Conselho Geral da Universidade de Coimbra reiterou a decisão da eleição do reitor segundo o atual modelo, em resposta a um requerimento de 169 docentes que pediam um processo mais democrático e alargado.

Em 29 de junho, o Conselho Geral da Universidade de Coimbra (UC) decidiu manter o atual modelo de eleição do reitor através daquele órgão (35 membros), quando estava em discussão o novo Regime Jurídico das Instituições do Ensino Superior (RJIES), que entra em vigor em 01 de agosto e que prevê um sufrágio universal com voto direto da comunidade académica.

No dia 20 de julho, já com o novo RJIES promulgado pelo Presidente da República, 169 docentes jubilados e no ativo de diferentes faculdades da UC avançaram com um requerimento dirigido à presidente do Conselho Geral, Maria de Glória Garcia, a pedir uma reunião extraordinária do órgão para revogar a decisão de junho e apreciar as implicações do novo regime, disse hoje à agência Lusa o professor do Departamento de Matemática Adérito Araújo, que dinamizou o pedido juntamente com o docente Rui Vilão, de Física.

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