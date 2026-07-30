CantanhedeExpofacic'26

Organização da Expofacic reforça segurança, mobilidade e zonas de estacionamento

30 de julho de 2026 às 13 h00
Arquivo Expofacic
Emanuel Pereira
Autor
Emanuel Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...
Emanuel Pereira
Autor
Emanuel Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

Receber centenas de milhares de visitantes exige uma logística complexa. Com o intuito de garantir estacionamento, mobilidade e facilitar o acesso do público, a organização reforçou “as áreas de estacionamento”, destacou o presidente da INOVA-EM, Pedro Cardoso, e voltou “a melhorar a sinalização”, tendo articulado com as forças de segurança a disponibilização de “soluções que facilitem o acesso ao recinto”.

Em 2026, a plataforma Waze disponibiliza, em tempo real, a lotação dos vários parques de estacionamento adjacentes à zona onde decorre a maior “feira-festa” de Portugal.

A fluidez do trânsito, a segurança rodoviária e a comodidade dos visitantes, “para que toda a experiência decorra da melhor forma possível”, foram também preocupações, sublinhou Pedro Cardoso, também vice-presidente da Câmara de Cantanhede.

Leia mais no caderno especial publicado na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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