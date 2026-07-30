Açores em destaque nos dias temáticos da Expofacic

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

Os dias temáticos voltam a ser uma aposta da Comissão Organizadora da 34.ª edição da Expofacic – Exposição/Feira Agrícola, Comercial e Industrial de Cantanhede. “Vamos ter vários dias temáticos. São dias importantes e estão na génese da própria feira”, realçou, durante a visita ao recinto do evento, o presidente da Inova EM, Pedro Cardoso.

Uma das novidades é o Dia dos Açores, que acontece amanhã, iniciativa da Casa dos Açores da Região Centro, promovida em parceria com a Câmara de Cantanhede e com a colaboração da Direção Regional das Comunidades do Governo dos Açores.

O programa conta com uma sessão, integrada nas comemorações do 50.º aniversário da Região Autónoma, na Biblioteca Municipal de Cantanhede, a partir das 18H00, com entrada livre. Participam na abertura, o secretário regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades, Paulo Estêvão, a presidente da Câmara de Cantanhede, Helena Teodósio, e o presidente da Casa dos Açores da Região Centro, Francisco Coelho Gil.

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