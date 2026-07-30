Expofacic tem “uma missão mais ampla de promoção económica e territorial”

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“O facto de conciliarmos cultura, música, negócios, agricultura, gastronomia, artesanato e animação para todas as idades e todos os gostos, no fundo uma grande celebração coletiva, torna a Expofacic um evento único no panorama nacional”, afirma Pedro Cardoso, presidente da empresa municipal INOVA, que organiza o evento que abre hoje as portas.

A Expofacic considerada uma das maiores feiras-festa do país e marca de referência no panorama nacional. Qual é o segredo para ter este nível de sucesso ao longo de mais de três décadas?

O sucesso da Expofacic resulta de uma estratégia assente na evolução constante, sem nunca perder a identidade que a distingue. Procuramos, edição após edição, melhorar sempre, responder às expectativas dos visitantes, apostando na qualidade da programação, na diversidade da oferta, na segurança, no conforto, e na melhoria contínua das infraestruturas e dos serviços.

É, também, fundamental o envolvimento da comunidade, das empresas, das associações, instituições, dos patrocinadores e de todos os parceiros que fazem da Expofacic um projeto coletivo. Este certame é uma grande manifestação de afirmação coletiva das nossas gentes. Essa união é essencial para manter a dimensão, o impacto social, cultural económico e turístico e a qualidade que o caracterizam.

O facto de conciliarmos cultura, música, negócios, agricultura, gastronomia, artesanato e animação para todas as idades e gostos, no fundo uma grande celebração coletiva, torna a Expofacic um evento único no panorama nacional, proporcionando experiências marcantes e muito diferentes nos 11 dias do certame. É essa cultura de melhoria contínua e permanente procura da excelência que nos permite corresponder às expectativas e continuar a elevar a qualidade desta grande feira-festa, ano após ano.

Organizar um evento desta dimensão é um enorme desafio, trabalho desenvolvido em grande parte pela INOVA-EM?

A organização da Expofacic é um trabalho que decorre praticamente durante todo o ano. Mal termina uma edição, começamos a programar a próxima, a partir da avaliação do ano anterior. Um trabalho desenvolvido por uma equipa fantástica, não apenas da INOVA, mas também da Câmara Municipal.

Aliás, a Comissão Organizadora tem à cabeça a presidente da Câmara Municipal, e depois uma equipa que há muitos anos prepara este certame. Uma equipa dedicada, com forte espírito de iniciativa, dinamismo e sentido de responsabilidade, que enfrentam o desafio de conceber, planear e executar todas as ações, algumas delas bem complexas, desta grande feira-festa.

A Expofacic apresenta este ano uma nova identidade gráfica. Que outras novidades se destacam nesta edição?

A nova identidade gráfica representa a evolução natural de uma marca que procura acompanhar os tempos e comunicar de forma mais moderna e apelativa, sem perder a sua essência, sem nunca perder a identidade e a ligação às raízes. Pretendemos reforçar a imagem da Expofacic como um evento inovador, dinâmico e preparado para o futuro.

Para além dessa renovação, esta edição apresenta melhorias em diversos espaços do recinto, novas experiências para os visitantes, reforço das zonas de lazer, novidades na programação e uma aposta contínua na inovação e na sustentabilidade. Vamos continuar a surpreender e a apresentar novos fatores de atratividade em cada um dos setores.

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