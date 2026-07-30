Câmara de Condeixa-a-Nova quer pavilhão multiusos no antigo Campo Sotto Mayor

Autarquia tem intenção de adquirir os terrenos que foram colocados em leilão para alargar a zona desportiva e a biblioteca municipal

O antigo Campo de Futebol Sotto Mayor Matoso, que, entre 1967 e 2024 esteve cedido ao Clube Condeixa, está à venda pelos proprietários e o município quer comprá-lo para ali fazer nascer um novo pavilhão multiusos e uma pista de atletismo.

Ao DIÁRIO BEIRAS, a presidente da autarquia, Liliana Pimentel, confirmou que já manifestou o direito de preferência à família Sotto Mayor Matoso, para a aquisição “não só do campo de futebol, bem como dos terrenos ao lado da biblioteca municipal”, do outro lado da estrada, “e de um pedacinho ao lado, em frente à biblioteca”.

Os terrenos estão à venda em leilão, mas o município tem “direito de preferência”. “Toda aquela área é de reabilitação urbana e, portanto, o facto de estar em leilão não quer dizer que a câmara tenha perdido esse direito de preferência”, sublinha Liliana Pimentel.

“O que sei é que apenas um dos bens teve uma proposta e que a família optou por não vender, por ser bastante abaixo do pretendido. E, portanto, agora a câmara tomou as diligências, junto à solicitadora, de manifestar interesse”, explica a autarca.

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