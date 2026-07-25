Condeixa-a-Nova

Estado compromete-se com apoio nas obras para valorizar o património de Conímbriga

25 de julho de 2026 às 08 h00
Feriado Municipal de Condeixa-a-Nova celebrou-se ontem nos Paços do Concelho | Fotografia: Pedro Filipe Ramos
Afonso Pereira Bastos
Autor
Afonso Pereira Bastos

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...
Afonso Pereira Bastos
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Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

“Algumas das intervenções que estão a ser realizadas em Conímbriga irão ser financiadas extra PRR – Plano de Recuperação e Resiliência”, afirmou ontem a ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes.

O Dia Internacional da Arqueologia assinalou-se ontem, no mesmo dia em que Condeixa-a-Nova exaltou a sua identidade com a celebração do feriado municipal. Numa cerimónia nos Paços do Concelho, a governante presente, deu garantias que o Estado quer preservar o património da antiga cidade romana.

“Proteger e valorizar Conímbriga é uma responsabilidade que pertence não apenas a este município, não apenas a esta região, mas ao país. No início deste ano, as intempéries vieram recordar-nos da vulnerabilidade do nosso património. E é nesse contexto, mais amplo, de proteção e de valorização, que assumem especial importância as intervenções que estão a ser executadas em Conímbriga e que terão o apoio do Estado”, começou por dizer.

| Mais informações na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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