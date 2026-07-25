Figueira da Foz
Ator figueirense no “Jantar de idiotas”
Guilherme de Bastos Lima | Foto DR
Comédia sobe esta noite ao palco do Grande Auditório do Centro de Artes e Espetáculos.
A peça de teatro “Jantar de idiotas”, produção da Yellow Star Company encenada por Paulo Sousa Costa, sobe este sábado, pelas 21H30, ao palco do Grande Auditório do Centro de Artes e Espectáculos (CAE) da Figueira da Foz.
No elenco da comédia encontram-se nomes conhecidos da cena teatral portuguesa, como Ângelo Rodrigues, Daniel Cerca Santos, Inês Gutierrez, João Didelet, Luís Pacheco, Rui Porto Nunes e Sara Cecília. A estes, acrescentam-se Diogo de Carvalho e o figueirense Guilherme de Bastos Lima.
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