Figueira da Foz

Ator figueirense no “Jantar de idiotas”

25 de julho de 2026 às 09 h00
Guilherme de Bastos Lima | Foto DR
Jot’Alves
Autor
Jot’Alves

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....
Jot’Alves
Autor
Jot’Alves

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

Comédia sobe esta noite ao palco do Grande Auditório do Centro de Artes e Espetáculos.

A peça de teatro “Jantar de idiotas”, produção da Yellow Star Company encenada por Paulo Sousa Costa, sobe este sábado, pelas 21H30, ao palco do Grande Auditório do Centro de Artes e Espectáculos (CAE) da Figueira da Foz.

No elenco da comédia encontram-se nomes conhecidos da cena teatral portuguesa, como Ângelo Rodrigues, Daniel Cerca Santos, Inês Gutierrez, João Didelet, Luís Pacheco, Rui Porto Nunes e Sara Cecília. A estes, acrescentam-se Diogo de Carvalho e o figueirense Guilherme de Bastos Lima.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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