Rovisco Pais recebe Campo Paralímpico Jovem

Campo Paralímpico Jovem vai decorrer de 2 a 5 de setembro e destina-se a crianças e jovens dos 8 aos 18 anos com deficiência elegível para a prática de modalidades e potencial para integrar o movimento paralímpico

O Centro de Reabilitação Rovisco Pais, na Tocha – Cantanhede, vai acolher, de 2 a 5 de setembro, o Campo Paralímpico Jovem, uma iniciativa gratuita destinada a crianças e jovens dos 8 aos 18 anos.

A iniciativa é promovida pelo Comité Paralímpico de Portugal e pela Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência e é destinada a criança e jovens com deficiência elegível para a prática de modalidades paralímpicas.

Segundo comunicado de imprensa, “ao longo de quatro dias, os participantes terão a oportunidade de experimentar diferentes modalidades paralímpicas, desenvolver competências pessoais e sociais, promovendo a autonomia e a prática regular de atividade desportiva, e contactar com o contexto do alto rendimento paralímpico, sempre com acompanhamento técnico especializado”.

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