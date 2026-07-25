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Rovisco Pais recebe Campo Paralímpico Jovem

25 de julho de 2026 às 09 h15
Bruno Gonçalves
Autor
Bruno Gonçalves

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...
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Campo Paralímpico Jovem vai decorrer de 2 a 5 de setembro e destina-se a crianças e jovens dos 8 aos 18 anos com deficiência elegível para a prática de modalidades e potencial para integrar o movimento paralímpico

 

O Centro de Reabilitação Rovisco Pais, na Tocha – Cantanhede, vai acolher, de 2 a 5 de setembro, o Campo Paralímpico Jovem, uma iniciativa gratuita destinada a crianças e jovens dos 8 aos 18 anos.
A iniciativa é promovida pelo Comité Paralímpico de Portugal e pela Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência e é destinada a criança e jovens com deficiência elegível para a prática de modalidades paralímpicas.
Segundo comunicado de imprensa, “ao longo de quatro dias, os participantes terão a oportunidade de experimentar diferentes modalidades paralímpicas, desenvolver competências pessoais e sociais, promovendo a autonomia e a prática regular de atividade desportiva, e contactar com o contexto do alto rendimento paralímpico, sempre com acompanhamento técnico especializado”.

 

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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