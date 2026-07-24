AcadémicaDesporto
Ni Rodrigues regressa à Académica
Jogador já representou a Briosa | Fotografia: DR
Ni Rodrigues está de regresso à Académica/OAF, depois de ter feito parte do plantel da Briosa na época 2024/2025.
O clube anunciou há minutos que chegou a acordo com o atleta para a assinatura de um contrato válido até 2028.
Com 23 anos, o defesa-central português regressa a uma casa que conhece, depois de ter realizado 28 jogos durante a temporada 24/25, tendo marcou cinco golos e feito uma assistência.
| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS