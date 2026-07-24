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Ni Rodrigues regressa à Académica

24 de julho de 2026 às 13 h01
Jogador já representou a Briosa | Fotografia: DR
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Ni Rodrigues está de regresso à Académica/OAF, depois de ter feito parte do plantel da Briosa na época 2024/2025.

O clube anunciou há minutos que chegou a acordo com o atleta para a assinatura de um contrato válido até 2028.

Com 23 anos, o defesa-central português regressa a uma casa que conhece, depois de ter realizado 28 jogos durante a temporada 24/25, tendo marcou cinco golos e feito uma assistência.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

 

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