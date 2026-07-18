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Académica contrata extremo Afonso Rodrigues

18 de julho de 2026 às 13 h26
Jogador tem experiência de 1.ª Liga nas duas últimas épocas
Bruno Gonçalves
Autor
Bruno Gonçalves

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...
Bruno Gonçalves
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A Académica anunciou há momentos a contratação do extremo Afonso Rodrigues, de 23 anos, ex-Egnatia, da Albânia, num acordo válido para as próximas duas épocas.

O jogador, natural de Braga, foi formado no Famalicão e estreou-se na Liga 2 em 2023/2024, aos 20 anos, ao serviço do Paços de Ferreira. Na época seguinte jogou a 1.ª Liga, também pelos castores.

Na época passada fez 9 jogos na 1.ª Liga pelo Tondela e 14 pelo Egnatia, da Albânia, tendo apontado um golo.

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