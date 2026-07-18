Académica contrata extremo Afonso Rodrigues

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...

A Académica anunciou há momentos a contratação do extremo Afonso Rodrigues, de 23 anos, ex-Egnatia, da Albânia, num acordo válido para as próximas duas épocas.

O jogador, natural de Braga, foi formado no Famalicão e estreou-se na Liga 2 em 2023/2024, aos 20 anos, ao serviço do Paços de Ferreira. Na época seguinte jogou a 1.ª Liga, também pelos castores.

Na época passada fez 9 jogos na 1.ª Liga pelo Tondela e 14 pelo Egnatia, da Albânia, tendo apontado um golo.