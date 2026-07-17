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Académica começa a segunda liga sábado dia 8 de agosto às 11H00

17 de julho de 2026 às 21 h14
Fotografia: Arquivo
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...
António Cerca Martins
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Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

A Liga de Portugal revelou hoje os horários das duas primeiras jornadas de Segunda Liga de Futebol para a época 2026/2027. A Académica, que já sabia que iniciava a sua campanha numa deslocação a casa do GD. Chaves, vai entrar em campo às 11H00 de sábado, dia 8 de agosto.

Este é mesmo o jogo que marca o arranque da segunda divisão de futebol, competição que a Briosa regressa quatro anos depois.

Na segunda jornada, a Académica realiza o seu primeiro jogo no Calhabé, contra a formação do CD. Feirense. O jogo está marcado para sexta-feira, dia 14 de agosto, às 18H00. Este jogo terá transmissão na SportTV+.

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