Académica começa a segunda liga sábado dia 8 de agosto às 11H00

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

A Liga de Portugal revelou hoje os horários das duas primeiras jornadas de Segunda Liga de Futebol para a época 2026/2027. A Académica, que já sabia que iniciava a sua campanha numa deslocação a casa do GD. Chaves, vai entrar em campo às 11H00 de sábado, dia 8 de agosto.

Este é mesmo o jogo que marca o arranque da segunda divisão de futebol, competição que a Briosa regressa quatro anos depois.

Na segunda jornada, a Académica realiza o seu primeiro jogo no Calhabé, contra a formação do CD. Feirense. O jogo está marcado para sexta-feira, dia 14 de agosto, às 18H00. Este jogo terá transmissão na SportTV+.