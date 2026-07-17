Praia do Relógio cheia à espera do concerto de Sting

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

A praia do Relógio, na Figueira da Foz, está cheia, à espera do concerto do músico britânico Sting.

O concerto, marcado para as 21H00, está esgotado há vários meses, sendo esperada, segundo dados da organização, a presença de 25 mil pessoas, naquele que é considerado o maior areal urbano da Europa.

O músico, que se tornou conhecido no final da década de 1970 com a banda The Police, estará acompanhado em palco pelo guitarrista argentino Dominic Miller e o baterista luxemburguês Chris Mass (conhecido pelo seu trabalho com os Mumford & Sons e Maggie Rogers).