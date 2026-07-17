Figueira da Foz

Concerto do Festival ONJ no dia 1 de agosto na Figueira da Foz

17 de julho de 2026 às 17 h25
Fotografia: Orquestra Nacional de Jovens - ONj
SR / Lusa
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O concerto final da 19.ª edição do Festival ONJ – Festival de Música da Figueira da Foz “Scorpions Tribute Symphonic Experience” realiza-se no dia 01 de agosto, às 21:30, no Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz.

A Orquestra Nacional de Jovens (ONJ) regressa aos palcos “com uma proposta artística audaz que quebra as barreiras entre o clássico e o contemporâneo” sob a direção do maestro Cristiano Silva, relevou o Município da Figueira da Foz (distrito de Coimbra).

“Este ano, a grandiosidade sinfónica da ONJ cruza-se com a energia eletrizante da Mercury Falls Band” e “o espetáculo conta ainda com a participação de cantores convidados”, segundo a Câmara.

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